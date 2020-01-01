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Карпин: думаю, что у Норманна нет серьезной травмы
Sports.ru
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  • ФК Ростов
Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет.В источнике
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