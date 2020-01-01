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Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном уходе в «Локомотив».В источнике
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Карпин прокомментировал слухи об уходе из «Ростова» в «Локомотив»

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Валерий Карпин: «Локомотив»? Новость из ниоткуда, меня в Ростове все устраивает

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