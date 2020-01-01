Валерий Карпин раскритиковал позицию РПЛ по матчу с «Сочи»

Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ, – приводит слова тренера портал «РБ-Спорт». Карпина удивляет и то, что зимой прошлого года сочинцы сами же были в такой ситуации, когда половина команды заболела ангиной.