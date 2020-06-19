Валерий Карпин раскритиковал позицию РПЛ по матчу с «Сочи»
Не РФС, не «Ростов» и не «Сочи», а только РПЛ, – приводит слова тренера портал «РБ-Спорт». Карпина удивляет и то, что зимой прошлого года сочинцы сами же были в такой ситуации, когда половина команды заболела ангиной.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «РБ-Спорт» прокомментировал ситуацию с проведением матча 23-го тура с «Сочи». Напомним, 15 июня ростовчане поставили в известность руководство РФС и РПЛ о том, что в команде шесть положительных тестов на коронавирус.
Евро-футбол.ру 18 июня в 18:46
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