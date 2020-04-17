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Карпин рассказал, будут ли еще предприниматься попытки завести сына
Евро-футбол.ру
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, пятый раз ставший отцом, ответил подписчику в инстаграме, который спросил, будут ли предприниматься еще попытки завести ребенка.В источнике
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