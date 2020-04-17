Карпин рассказал, будут ли еще предприниматься попытки завести сына

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, пятый раз ставший отцом, ответил подписчику в инстаграме, который спросил, будут ли предприниматься еще попытки завести ребенка.