НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеВ Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легендеVirtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение командыSport24.ruКарпин рассказал, будут ли еще предприниматься попытки завести сынаЕвро-футбол.ру4Евро-футбол.руSoccernews.ruFootballHDСпорт-ЭкспрессГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин, пятый раз ставший отцом, ответил подписчику в инстаграме, который спросил, будут ли предприниматься еще попытки завести ребенка.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Валерий Карпин заявил, что продолжит пытаться завести сына. У него пять дочерейЧемпионат 14:15Карпин рассказал, будут ли еще предприниматься попытки завести сынаSport24.ru 13:36 Карпин после рождения пятой дочери: «Попытки завести сына ещё будут»Евро-футбол.ру 11:54рекламаГлавноеВ Dota 2 вышел патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легендеVirtus.pro и OG сыграют в финале верхней сетки ESL One Los Angeles«Милан» призвал легионеров вернуться в расположение командыНовости