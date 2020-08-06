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Карпин рассказал, чему научился после ухода из «Спартака»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что после ухода из московского «Спартака» ему удалось перезапустить свою карьеру.В источнике
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Карпин прокомментировал слова Федуна, назвавшего его «сбитым летчиком»

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