НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЦСКА заплатит 4 миллиона евро за форварда «Бешикташа»РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата«Ротор» покинули девять игроковСемин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»Малафеев рассказал о конфликте с ДзюбойMetaratingsКарпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионатаSports.ru9Sports.ruГазета.RuSportbox.RUODDS.ruФутбол РоссииRT на русскомАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуКто главный РостовФК РостовГлавный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Валерий Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газонуСоветский спорт 11:15Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛSport.ru 10:59«Видно, что соскучились по мячу и газону». Карпин прокомментировал первый тренировочный день «Ростова»Футбол России 10:57рекламаГлавноеЦСКА заплатит 4 миллиона евро за форварда «Бешикташа»РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата«Ротор» покинули девять игроковСемин опроверг информацию о переговорах с тульским «Арсеналом»Малафеев рассказал о конфликте с ДзюбойНовости