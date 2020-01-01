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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.В источнике
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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛ

Sport.ru 10:59
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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата

Metaratings 10:42
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Валерий Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона

Чемпионат 10:42
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