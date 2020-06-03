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Карпин: «Видно, что ребята соскучились по мячу и газону»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал про тренировки команды.В источнике
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Тренер ФК «Ростов» рассказал о первом тренировочном дне команды

Donday.ru 15:04
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Валерий Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газону

Советский спорт 11:15
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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛ

Sport.ru 10:59
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