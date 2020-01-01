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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению чемпионата
Sports.ru
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, а также рассказал о ходе подготовки к рестарту.В источнике
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Валерий Карпин: Видно, что игроки «Ростова» соскучились по мячу и газону

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Карпин рассказал о подготовке «Ростова» к возобновлению сезона РПЛ

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«Видно, что соскучились по мячу и газону». Карпин прокомментировал первый тренировочный день «Ростова»

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