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Карпин во время спора назвал своих футболистов лохами
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заключил пари со своими игроками.В источнике
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Валерий Карпин рассказал о споре с игроками «Ростова»

LiveResult.Ru 10:45
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Карпин – игрокам «Ростова»: вы лохи, никуда не попадёте, вы слабые

Metaratings 10:17
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Карпин поспорил с футболистами: «Вы лохи, никуда не попадёте»

Евро-футбол.ру 10:15
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