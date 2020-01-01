НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное23 клуба из шести стран примут участие в новом сезоне КХЛ«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок РоссииРФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на арендыЦСКА договорился о трансфере Фаусто Веры за 8,5 млн евроFIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»Футбол РоссииКарпин во время спора назвал своих футболистов лохамиRT на русском6RT на русскомLiveResult.RuЕвро-футбол.руMetaratingsФутбол России161.ruГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин заключил пари со своими игроками.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Валерий Карпин рассказал о споре с игроками «Ростова»LiveResult.Ru 10:45Карпин – игрокам «Ростова»: вы лохи, никуда не попадёте, вы слабыеMetaratings 10:17Карпин поспорил с футболистами: «Вы лохи, никуда не попадёте»Евро-футбол.ру 10:15рекламаГлавное23 клуба из шести стран примут участие в новом сезоне КХЛ«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок РоссииРФС утвердил решение клубов РПЛ по ограничениям на арендыЦСКА договорился о трансфере Фаусто Веры за 8,5 млн евроFIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»Новости