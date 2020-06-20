Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов». "Сочи" обыграл "Ростов" со счётом 10:1.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура РПЛ. В этой встрече за «Ростов» играл юноши 2001–2004 годов рождения, поскольку основной состав ушел на карантин после обнаружения у шести игроков коронавируса.
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