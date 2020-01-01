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Карпин удивился формулировке переноса игры «Краснодара» с «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о новости на канале РПЛ на Youtube, где идет речь о переносе матча между «Краснодаром» и «Динамо».В источнике
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