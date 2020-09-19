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Карпин в клоунском парике поздравил Ростов с Днем города
КП - Ростов-на-Дону
  • КП - Ростов-на-Дону
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в розовом парике поздравил ростовчан с Днем города.В источнике
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Карпин поздравил ростовчан с Днем города, изобразив Байрамяна

Sportbox.RU 07:10
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Карпин в клоунском парике поздравил Ростов с Днем города

РИА Новости 06:57
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Валерий Карпин поздравил Ростов с Днём города в неожиданном образе

Чемпионат 06:55
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