Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре

Валерий Карпин опубликовал в Instagram скриншот из англоязычного аккаунта Премьер-лиги в YouTube. На нём РПЛ объявляет о переносе игры между «Краснодаром» и «Динамо» из-за форс-мажора.