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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Карпин возмутился записью РПЛ о форс-мажоре
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Валерий Карпин опубликовал в Instagram скриншот из англоязычного аккаунта Премьер-лиги в YouTube. На нём РПЛ объявляет о переносе игры между «Краснодаром» и «Динамо» из-за форс-мажора.В источнике
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Подробнее о событии
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Карпин посмеялся над РПЛ по поводу переноса матча «Краснодар» – «Динамо»

Sport.ru 13:14
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Карпин выложил скриншот с ютуб-канала РПЛ: «Правильно понял, что дата игры «Краснодар» – «Динамо» изменена из-за форс-мажора?!🤷🏼♂️👀»

Sports.ru 12:47
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Валерий Карпин: Я правильно понял, что дата игры «Краснодар» и «Динамо» изменена из-за форс-мажора?

Советский спорт 12:36
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