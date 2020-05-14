НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова объяснила уход от Тутберидзе к ПлющенкоУ биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генахКонор Макгрегор поддержал отца Хабиба НурмагомедоваДаниэль Риккардо подписал контракт с McLarenSport.ruКарпин высказался о возобновлении РПЛSports.ru8Sports.ru56orb.ruТульский футболBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руМатч ТВMetaratings161.ruГлавный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Карпин высказался о возобновлении РПЛSport.ru 07:58Валерий Карпин — о возобновлении РПЛ: непонятно, как всё это будет происходитьЧемпионат 06:55«100 процентов, что будет огромное количество травм». Карпин - о возобновлении чемпионатаФутбол России 06:03рекламаГлавноеГлавным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен НиколичТрусова объяснила уход от Тутберидзе к ПлющенкоУ биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генахКонор Макгрегор поддержал отца Хабиба НурмагомедоваДаниэль Риккардо подписал контракт с McLarenНовости