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Карпин высказался о возобновлении РПЛ
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.В источнике
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Карпин высказался о возобновлении РПЛ

Sport.ru 07:58
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Валерий Карпин — о возобновлении РПЛ: непонятно, как всё это будет происходить

Чемпионат 06:55
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«100 процентов, что будет огромное количество травм». Карпин - о возобновлении чемпионата

Футбол России 06:03
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