Карпин не считает позором вылет «Ростова» из Лиги Европы
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не считает поражение от "Маккаби" из Хайфы в матче Лиги Европы позором. По его мнению, это говорит об уровне чемпионата РПЛ. В четверг "Ростов" на своем поле проиграл "Маккаби" (1:2), завершив выступление в Лиге Европы.В источнике Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год. Нам не хватало одного игрока. У Мамаева проблемы. Надеемся, что небольшие. Под сомнением, сыграет ли он в следующем туре.Bethub.orgвчера в 17:18
Sportbox.RU вчера в 15:23