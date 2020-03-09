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Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.В источнике
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