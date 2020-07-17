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Карпина оштрафовали на 100 тыс. рублей за критику РПЛ
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Валерий Карпин Штраф: 100 тыс. Безусловно, главной фигурой сегодняшнего заседания должен был стать наставник "Ростова" Валерий Карпин.В источнике
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