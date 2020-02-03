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Rostov gazetaRostov gazeta
Карпина озадачил подарок игроков ФК «Ростов» на день рождения
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
  • Rostov gazeta
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Матч ТВ
  • ФК Ростов
В воскресенье Карпину исполнился 51 год, и команда записала для него поздравительное видео. Ему подарили брелок и красивый фирменный рюкзак Louis Vuitton.В источнике
Валерий Карпин
Футболист
Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят. Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
Подробнее о событии
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«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

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«Они намекают, что мне пора сваливать отсюда?» Карпин удивился подарку игроков «Ростова»

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