Валерий Карпин Футболист

Конечно, благодарю за поздравления с днем рождения наших футболистиков. Даже рюкзак подарили. Есть версия, что это намек на то, что пора мне паковать вещи и отсюда сваливать. Я не понял, че они хотят. Всем спасибо за поздравления. Приятно, что не забыли. Всем хорошего дня, хорошего настроения.