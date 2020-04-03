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Карпов: «Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным»
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Моментами побаиваюсь их с Набабкиным, да.В источнике
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Вадим Карпов: Моментами побаиваюсь Акинфеева с Набабкиным

Советский спорт 04:04 
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Вадим Карпов: Моментами побаиваюсь Акинфеева и Набабкина

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Карпов рассказал, кто из партнёров по ЦСКА его восхищает

RT на русском 03:29
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