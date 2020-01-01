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Каррера — о словах Глушакова: «Что только не сделаешь ради внимания»
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Главный тренер АЕК Массимо Каррера ответил на слова полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова. Бывший капитан «Спартака» рассказал о конфликте с итальянским специалистом в 2018 году. Глушаков лайкнул в Instagram видео, в котором актер Дмитрий Назаров критикует Карреру.В источнике
С чего всё начиналось
— Если бы он рассказывал о себе и своей футбольной жизни, никому бы не было до него дела, — написал Каррера в комментариях на своей странице в Instagram.
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