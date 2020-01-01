Каррера: Тедеско может проделать отличную работу в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, следит ли за матчами бывшей команды, и поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско.