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Каррера: Тедеско может проделать отличную работу в «Спартаке»
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, следит ли за матчами бывшей команды, и поделился мнением о нынешнем тренере красно-белых Доменико Тедеско.В источнике
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