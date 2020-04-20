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Каррера назвал самый памятный матч за карьеру тренера «Спартака»
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Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера назвал самый памятный матч в бытность наставника московского "Спартака".В источнике
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