НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sport.ruSport.ru
Каррера обратился к Миранчуку, который перешёл в «Аталанту»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sport24.ru
  • Sports.ru
  • BetOn
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Газета.Ru
  • Sportbox.RU
Бывший наставник "Спартака" Массимо Каррера обратился к полузащитнику "Аталанты" Алексею Миранчуку.В источнике
Подробнее о событии
alt

Каррера обратился к Миранчуку, который перешёл в «Аталанту»

Sport.ru вчера в 16:14
alt

Каррера – Миранчуку: Тебе придется много работать. Не подведи

Советский спорт вчера в 15:17
alt

«На тебя в „Аталанте“ очень рассчитывают, не подведи». Каррера дал напутствия Миранчуку

Sport24.ru вчера в 13:43 
реклама
Главное
Новости