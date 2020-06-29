Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в Instagram, сообщает Sport24. Как отмечает издание, среди подписок аккаунта итальянского специалиста были обнаружены страницы redblue_fans и cska_history.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме. В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.