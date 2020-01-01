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Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • ODDS.ru
  • Soccernews.ru
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Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России. В 2019 году итальянец возглавил греческий АЕК.В источнике
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Каррера объяснил ошибкой подписку на фанатские страницы ЦСКА в Instagram

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