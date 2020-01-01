Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Ранее Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб спустя долгое время стал чемпионом России. В 2019 году итальянец возглавил греческий АЕК.