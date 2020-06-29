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Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев». На вопрос журналиста о причинах такого поступка итальянец ответил, что сделал это «по ошибке».В источнике
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С чего всё начиналось
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Каррера объяснил подписку на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме. В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.
Sport24.ru 10:48 
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«Ой, подписался по ошибке». Каррера о подписках на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме

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