Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев». На вопрос журналиста о причинах такого поступка итальянец ответил, что сделал это «по ошибке».В источнике
С чего всё начиналось
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме. В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.