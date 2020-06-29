Каррера подписался на фанатские аккаунты ЦСКА

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед дерби «красно-белых» с принципиальным соперником — ЦСКА подписал в инстаграме на несколько фанатских аккаунтов «армейцев». На вопрос журналиста о причинах такого поступка итальянец ответил, что сделал это «по ошибке».