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Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
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В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года. Ранее Денис Глушаков обвинил Карреру в создании "постановочных сцен".В источнике
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Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения. «Навсегда в моём сердце». ФОТО

Sport.ru 11:30
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Каррера трогательно поздравил «Спартак» с днем рождения

РИА Новости 11:10
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«Навсегда в моем сердце». Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Матч ТВ 10:53
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