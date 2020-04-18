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Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием
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В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года. Ранее Денис Глушаков обвинил Карреру в создании "постановочных сцен".В источнике
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Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце

Советский спорт 11:09
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«Навсегда в моём сердце». Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

Футбол России 11:01
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«Навсегда в моем сердце». Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения

Матч ТВ 10:53
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