Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием

В 2017 году итальянец стал со "Спартаком" чемпионом России. Каррера возглавлял московский клуб с лета 2016-го по осень 2018 года. Ранее Денис Глушаков обвинил Карреру в создании "постановочных сцен".