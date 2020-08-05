Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне
В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России. По итогам этих выступлений команда не сумела пробиться в еврокубки.В источнике
С чего всё начиналось
Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы, приведя команду к чемпионству в сезоне-2016/17. «Красно-белые» объявили о подписании контракта по схеме «3+1» с Кокориным 2 августа. В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место в чемпионате России.