Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне

В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России. По итогам этих выступлений команда не сумела пробиться в еврокубки.