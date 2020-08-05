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Каррера пожелал «Спартаку» стать чемпионом России в новом сезоне
Газета.Ru
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В прошлом сезоне «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял седьмое место в Премьер-лиге и дошёл до полуфинала Кубка России. По итогам этих выступлений команда не сумела пробиться в еврокубки.В источнике
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С чего всё начиналось
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Каррера: Кокорин знает, как играть в «спартаковский» футбол

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 годы, приведя команду к чемпионству в сезоне-2016/17. «Красно-белые» объявили о подписании контракта по схеме «3+1» с Кокориным 2 августа. В минувшем сезоне «Спартак» занял седьмое место в чемпионате России.
Metaratings вчера в 12:30
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Каррера похвалил Газизова за трансфер Кокорина

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Каррера: «Кокорин знает, как играть в „спартаковский“ футбол»

Евро-футбол.ру вчера в 14:44
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Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

Sport.ru вчера в 13:29
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