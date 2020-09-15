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Газета.RuГазета.Ru
Бакаев заинтересовал АЕК Карреры
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Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев может перебраться в Грецию. Как передает портал sportime.gr, на 24-летнего россиянина претендует АЕК, в котором пост главного тренера занимает экс-наставник красно-белых Массимо Каррера. Напомним, что воспитанник "Спартака" является игроком сборной России.В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее греческое издание Sportime сообщило, что главный тренер местного клуба АЕК Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», заинтересован в переходе игрока.
РБК спорт 08:39
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Источник: АЕК Карреры интересуется Бакаевым

Sport.ru 09:00
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Матч ТВ 09:43
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«Спартак» о Бакаеве и АЕК: «Мы заинтересованы в сохранении одного из ключевых игроков»

Sports.ru 09:27
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