Бакаев заинтересовал АЕК Карреры

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев может перебраться в Грецию. Как передает портал sportime.gr, на 24-летнего россиянина претендует АЕК, в котором пост главного тренера занимает экс-наставник красно-белых Массимо Каррера. Напомним, что воспитанник "Спартака" является игроком сборной России.