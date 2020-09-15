Бакаев заинтересовал АЕК Карреры
Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев может перебраться в Грецию. Как передает портал sportime.gr, на 24-летнего россиянина претендует АЕК, в котором пост главного тренера занимает экс-наставник красно-белых Массимо Каррера. Напомним, что воспитанник "Спартака" является игроком сборной России.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее греческое издание Sportime сообщило, что главный тренер местного клуба АЕК Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», заинтересован в переходе игрока.