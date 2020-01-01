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Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
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  • Чемпионат
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.В источнике
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Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»

Metaratings 03:21
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Каррера рассказал, почему с грустью покидал «Спартак»

ProstoProSport 03:18 
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«Было грустно уходить. Мне не дали закончить свою работу». Каррера — об уходе из «Спартака»

Спорт-Экспресс 02:47
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