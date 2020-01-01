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Каррера рассказал, почему ему было грустно уходить из «Спартака»
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера признался, что уходил из «Спартака» в октябре 2018 года с грустью и чувством недоделанной работы.В источнике
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Массимо Каррера: «Мне было грустно уходить из „Спартака“, потому что я не завершил свою работу»

Sportbox.RU 04:09
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Массимо Каррера: «Мне было грустно уходить из „Спартака“, потому что я не завершил свою работу»

Матч ТВ 04:09
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Каррера: «Мне не дали выполнить свою работу в „Спартаке“»

Sport.ru 03:59
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