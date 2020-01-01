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Каррера считает, что Азмун полностью готов к итальянскому футболу
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Бывший главный тренер «Спартака» итальянец Массимо Каррера высказался об уровне нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.В источнике
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Массимо Каррера: Азмун готов к серии А. Он умеет забивать

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Массимо Каррера: «Азмун готов играть в чемпионате Италии»

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Бывший тренер «Спартака» Каррера посоветовал Азмуну отправиться в Италию

Sport.ru 13:56
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