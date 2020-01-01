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Каррера назвал самый памятный матч в «Спартаке»
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём самом запомнившемся матче во главе команды.В источнике
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