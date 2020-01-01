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Каррера сравнил АЕК со «Спартаком»
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Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил свой клуб с московским "Спартаком". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".В источнике
Подробнее о событии
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Каррера дал интервью «СЭ» — сравнил АЕК со «Спартаком», рассказал о давлении и вспомнил Россию

Спорт-Экспресс 16:00
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Каррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции

RT на русском 13:40
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Каррера сравнил уровень АЕК и московского «Спартака»

Sportbox.RU 12:36
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