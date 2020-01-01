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Каррера сравнил АЕК со «Спартаком»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
  • Sportbox.RU
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил свой клуб с московским "Спартаком". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".В источнике
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