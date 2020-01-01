НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Фуркад собрался судиться с РезцовойКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомГол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ«Авангард» победил «Адмирал» в матче КХЛSoccernews.ruКаррера сравнил АЕК со «Спартаком»Soccernews.ru5Soccernews.ruMetaratingsRT на русскомСпорт-ЭкспрессSportbox.RUГлавный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил свой клуб с московским "Спартаком". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Каррера рассказал, что не следит за матчами «Спартака»Metaratings 14:20Каррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата ГрецииRT на русском 13:40Каррера сравнил АЕК со «Спартаком»Soccernews.ru 13:35рекламаГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Фуркад собрался судиться с РезцовойКокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистомГол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ«Авангард» победил «Адмирал» в матче КХЛНовости