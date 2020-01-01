НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНорвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуБуллит Панарина был засчитан правильно«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразмеНовым президентом КХЛ избран Алексей МорозовRT на русскомКаррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата ГрецииRT на русском8RT на русскомФутбол РоссииSoccernews.ruBookmaker-ratings.ruMetaratingsСпорт-ЭкспрессSports.ruSportbox.RUБывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, в настоящее время возглавляющий АЕК, сравнил силу Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Греции.В источнике Комментировать1Подробнее о событии АЕК подписал контракт с 17-летним защитникомСпорт-Экспресс 09:24Каррера сравнил уровень чемпионатов Греции и РоссииSoccernews.ru 06:21Каррера заявил, что чемпионат Греции не слабее РПЛФутбол России 05:16рекламаГлавноеНорвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлонуБуллит Панарина был засчитан правильно«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразмеНовым президентом КХЛ избран Алексей МорозовНовости