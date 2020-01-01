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Каррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции

Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, в настоящее время возглавляющий АЕК, сравнил силу Российской премьер-лиги (РПЛ) и чемпионата Греции.