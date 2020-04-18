Каррера трогательно поздравил «Спартак» с днем рождения

Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера эмоционально поздравил московский клуб с днем рождения. Московский футбольный клуб "Спартак" был основан 18 апреля 1922 года.