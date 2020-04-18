НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеТитов рассказал, как появилась футболка с надписью «Кто мы? Мясо!»Футбольный «Спартак» празднует 98-летиеСелюк поздравил «Спартак» с 98-летием и потроллил СмоловаГладилин: выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака»ГлавноеКокорин рассказал о предложении из ИталииТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles OnlineПанарин рассказал о границах благотворительностиКонор МакГрегор пообещал избить Тони ФергюсонаРИА НовостиКаррера трогательно поздравил «Спартак» с днем рожденияГазета.Ru15Газета.RuSoccernews.ruODDS.ruЕвро-футбол.руLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессРБКRT на русскомBookmaker-ratings.ruSport24.ruSports.ruЧемпионатМатч ТВВести.RuСпорт день за днемБывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера эмоционально поздравил московский клуб с днем рождения. Московский футбольный клуб "Спартак" был основан 18 апреля 1922 года.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Каррера поздравил «Спартак» с днём рождения. «Навсегда в моём сердце». ФОТОSport.ru 11:30«Лучший наш тренер!» Болельщики «Спартака» поблагодарили Карреру за поздравлениеЧемпионат 13:24Футболисты «Спартака» записали видео с поздравлением клуба с 98-летиемРИА Новости 14:22рекламаЕщё по темеТитов рассказал, как появилась футболка с надписью «Кто мы? Мясо!»Футбольный «Спартак» празднует 98-летиеСелюк поздравил «Спартак» с 98-летием и потроллил СмоловаГладилин: выпью бокал пива в честь 98-летия «Спартака»ГлавноеКокорин рассказал о предложении из ИталииТактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»Virtus.pro вышли в европейский гранд-финал ESL One Los Angeles OnlineПанарин рассказал о границах благотворительностиКонор МакГрегор пообещал избить Тони ФергюсонаНовости