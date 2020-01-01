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ПФК ЦСКАПФК ЦСКА
Картахена — ПФК ЦСКА: игра будет показана на Матч Премьер
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Соперником армейцев станет «Картахена», игра состоится на стадионе испанского клуба. Транслировать встречу в прямом эфире будет телеканал «Матч Премьер».В источнике
Подробнее о событии
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Бомбардир.ру 13:41
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Sportbox.RU 13:20
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