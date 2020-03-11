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Газета.RuГазета.Ru
Карвахаль прокомментировал отмену матчей в Испании из-за коронавируса
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Игрок мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал информацию о том, что все футбольные матчи в Испании, кроме игр Примеры и Сегунды, отменены.В источнике
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Карвахаль — об отмене матчей в Испании: "А у игроков Примеры иммунитет?"

Soccer.ru 12:38 
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Карвахаль прокомментировал отмену матчей в Испании из-за коронавируса

Газета.Ru 11:40
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«А у игроков Примеры что, иммунитет?» Карвахаль высказался об отмене матчей в Испании

Чемпионат 11:30
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