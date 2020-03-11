НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛВ Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мираХоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионовПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионовГазета.RuКарвахаль прокомментировал отмену матчей в Испании из-за коронавирусаГазета.Ru1Газета.RuИгрок мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал информацию о том, что все футбольные матчи в Испании, кроме игр Примеры и Сегунды, отменены.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Карвахаль — об отмене матчей в Испании: "А у игроков Примеры иммунитет?"Soccer.ru 12:38 Карвахаль прокомментировал отмену матчей в Испании из-за коронавирусаГазета.Ru 11:40«А у игроков Примеры что, иммунитет?» Карвахаль высказался об отмене матчей в ИспанииЧемпионат 11:30рекламаГлавноеДубль Кокорина помог «Сочи» победить «Оренбург» в матче РПЛВ Госдуме отреагировали на победу Большунова в общем зачете Кубка мираХоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина«Ливерпуль» и «Атлетико» назвали составы на матч Лиги чемпионовПСЖ и «Боруссия» назвали составы на ответный матч Лиги чемпионовНовости