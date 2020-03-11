Карвахаль прокомментировал отмену матчей в Испании из-за коронавируса

Игрок мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль прокомментировал информацию о том, что все футбольные матчи в Испании, кроме игр Примеры и Сегунды, отменены.