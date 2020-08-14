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Газета.RuГазета.Ru
Кашшаи не хочет покидать пост главы департамента судейства РФС
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Пост главы департамента судейства РФС венгерский специалист занял в январе 2020 года, сменив бывшего арбитра Александра Егорова. Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев выступил с поддержкой в адрес Кашшаи.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Надо понимать, что профессиональный футбол – это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем, критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность.Чемпионат08:43
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Кашшаи не собирается покидать пост главы департамента судейства РФС

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