Кашшаи объяснил желтую карточку Соболеву за снятую футболку

Тут особая ситуация, и моё мнение - арбитр поступил в соответствии с правилами, если бы он это не сделал - другая команда могла бы пожаловаться. Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это желтая.