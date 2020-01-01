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Кашшаи объяснил желтую карточку Соболеву за снятую футболку
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Тут особая ситуация, и моё мнение - арбитр поступил в соответствии с правилами, если бы он это не сделал - другая команда могла бы пожаловаться. Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это желтая.В источнике
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Виктор Кашшаи
венгерский футбольный судья
Не могу сказать, правильное решение это было или нет. Понимаю чувства игрока, болельщиков, которые спрашивали, почему это жёлтая. Это не самая простая ситуация для судьи.Нева Спорт10:18
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