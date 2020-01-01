Кашшаи отреагировал на спорный момент в игре ЦСКА и «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорный момент в концовке четвертьфинальной игры Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА, сообщает "Чемпионат". В источнике