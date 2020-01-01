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Кашшаи отреагировал на спорный момент в игре ЦСКА и «Спартака»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Футбол России
  • RT на русском
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорный момент в концовке четвертьфинальной игры Кубка России между "Спартаком" и ЦСКА, сообщает "Чемпионат".В источнике
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Виктор Кашшаи: «Судья правильно не назначил пенальти за игру Дивеева рукой в кубковом матче „Спартак“ — ЦСКА»

Спорт-Экспресс 10:03
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Кашшаи высказался о попадании мяча в руку Дивеева в матче «Спартак» — ЦСКА

RT на русском 09:32
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Глава департамента судейства РФС оценил работу арбитра на кубковом матче «Спартак» - ЦСКА

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