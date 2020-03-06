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Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ
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Глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи подвел итоги 20-го тура российской Премьер-лиги. По его решению, арбитры Алексей Еськов и Станислав Васильев не смогут быть главными судьями матчей РПЛ в ближайших двух турах. В 21-м туре они могут выполнять только функции видеоассистентов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кашшаи вынес первые наказания судьям. Арбитры Еськов и Васильев пропустят по два тура РПЛ

Новый глава российского судейского корпуса Виктор Кашшаи впервые применил санкции к арбитрам. Как минимум два ближайших тура Тинькофф чемпионата России не будут работать в качестве главных судей Алексей Еськов и Станислав Васильев.
Спорт-Экспресс вчера в 05:15
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Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на два тура РПЛ

Metaratings вчера в 08:23
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Sportbox.RU вчера в 07:47
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Источник: Кашшаи отстранил арбитров Еськова и Васильева на 2 матча Тинькофф РПЛ

Матч ТВ вчера в 07:47
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